"Yazın cilt bakımında en sık yapılan 5 hata"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Yazın cilt bakımında en sık yapılan 5 hata"

Yazın cilt bakımında dikkat edilmesi gerekenler konusunda önerilerde bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Ada Bozkurt, "Yazın sadece plajda ya da havuz başında güneş koruyucu kullanmak, doğru aralıklarla ve yeterli miktarda koruyucu sürmemek en sık yapılan hataların başında gelmektedir.

23.06.2020 09:40 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:44
Yazın cilt bakımında dikkat edilmesi gerekenler konusunda önerilerde bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Ada Bozkurt, "Yazın sadece plajda ya da havuz başında güneş koruyucu kullanmak, doğru aralıklarla ve yeterli miktarda koruyucu sürmemek en sık yapılan hataların başında gelmektedir. Güneş kremini yüze ¼ çay kaşığından az sürmek ve krem sürmenin verdiği yalancı güvenlik hissiyle güneşlenme saatlerini artırmak da en riskli diğer hatalar olarak göze çarpmaktadır" dedi.

KONTROLLÜ GÜNEŞLENMEYE DİKKAT!

Uzun süren pandemi süreci sonrasında gelen normalleşme dönemiyle birlikte birçok kişi soluğu tatil beldelerinde alırken bazı aileler de sınav sonrası için yaz tatili planları yapıyor. Bu yıl plajda 'sosyal mesafeye' dikkat ederken güneşe karşı da 'kontrolsüz' olmamamız gerektiğinin altını çizen Medical Park Gebze Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ada Bozkurt, "Güneşin faydalarını herkes biliyor ancak zararlarına karşı yeterince önlem alınmıyor. Vücudumuzun el ve dirseklerden kollarımıza kadar olan bölümünün öğle sıcağında 15-20 dakika güneşte kalması, D vitamini için yeterli olmaktadır. Cildin güneş ışınlarına daha fazla maruz kalması deri kanseri, cildin erken yaşlanması ve cilt lekeleri gibi zararlı etkilere yol açabilmektedir. Bu yüzden süresi ne olursa olsun, uzun süre güneşlenmek dermatologlarca önerilmemektedir" şeklinde konuştu.

SAAT 10.00'DAN ÖNCE VEYA 14.00'DEN SONRA YÜZÜN

Yaz mevsiminde cildin güneşin kötü etkilerinden korunması adına alınacak tedbirlerin son derece önemli olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Ada Bozkurt, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: "Güneşlenirken en az 10 cm'lik siperliği olan şapkalar, UVA-B filtreli güneş gözlükleri, giyimde mümkünse sık dokuma polyester kumaşlar tercih edilmelidir. Yüzme gibi dış alan aktivitelerinin ise mümkün olduğu kadar saat 10.00'dan önce veya 14.00'den sonra yapılması daha uygundur."

SPF DEĞERİ 15'İN ALTINDA OLMAMALI

Güneş koruyucu kremlerin cilt tiplerine göre çeşitli sunumları olduğunu belirten Uzm. Dr. Ada Bozkurt, şu önerilerde bulundu: "Eğer cildimiz güneşe maruz kaldığında hep kızarıyor ama yanmıyorsa ya da çok az bronzlaşabilen açık bir cildimiz varsa UVB ışınından koruyuculuğu gösteren SPF'nin (güneş koruma faktörü) 30 ve üzerinde olması tercih edilmelidir. Kolay bronzlaşabilen esmer tenli kişiler için özel bir risk faktörü yoksa 30 faktör yeterli olabilmektedir. SPF 15'in altındakiler tercih edilmemelidir. Bunun dışında güneş kreminde UVB filtresi kadar UVA filtresi olup olmadığı da değerlendirilmelidir. UVA filtresi için uluslararası standart bir ortak parametre olmamakla beraber 'PA, PPD, broad spektrum' gibi ibareler varsa bu UVA filtresinin olduğunu göstermektedir."

SPREY GÜNEŞ KREMLERİNİ YÜZÜNÜZE KULLANMAYIN

Koruyucunun krem mi yoksa sprey mi olacağının da rastgele verilmemesi gereken bir karar olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Ada Bozkurt, "Eğer yağlı/karma bir yüz yapımız varsa su bazlı güneş kremlerini, kuru bir cilde sahipsek nemlendirici içeriği de olan güneş kremlerini kullanabiliriz. Plajlarda güneşe maruz kalan vücut alanı fazla olduğundan kullanım kolaylığı nedeniyle vücut spreyleri de tercih edilebilir. Ancak sprey formlarının birçoğunun içeriğinde bulunan alkol, ciltte tahriş edici etki yapabileceğinden bu ürünler yüz bölgesinde kullanılmamalıdır" dedi.

GÜN BOYU PLAJDAYSANIZ KORUYUCUNUZU 2-4 SAATTE BİR YENİLEYİN

Havuz veya denizden çıktıktan sonra mutlaka güneş kremini yenilememiz gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Ada Bozkurt, "Evden çıkmadan yarım saat önce güneş kremini sürmek, ürünün etkinliğini doğru zamanda başlatacaktır. Yazın en sıcak anlarını yaşamaya başladığımız bu günlerde penceresiz kapalı bir mekanda değilsek, güneş kremleri 2-4 saatte bir yenilenmelidir. Suya dayanaklı bir güneş kremi kullansak bile havuz ya da denizden çıkıp kurulandıktan hemen sonra ya da yoğun terleme yaşadığımızda güneş kremi tekrarlanmalıdır" diye konuştu.

"NASILSA KORUNUYORUM DİYE SAĞLINIZDAN OLMAYIN"

Yazın en sık yapılan dermatolojik hatalara da değinen Uzm. Dr. Ada Bozkurt, sırasıyla şu örnekleri verdi: "Yazın sadece plajda ya da havuz başında güneş koruyucu kullanmak, doğru aralıklarla ve yeterli miktarda koruyucu sürmemek, en sık yapılan hataların başında gelmektedir. Güneş kremi çoğu zaman yüze doğru miktarda uygulanmamaktadır. Krem, yüze ¼ çay kaşığından az sürülmemelidir. Hiçbir güneş kreminin bizi yüzde 100 güneşten korumadığı göz önüne alınırsa, güneş kremi sürüp yalancı bir güvenlik hissiyle güneşe maruz kaldığımız saatleri artırmak da cilt kanserine davetiye çıkaran en önemli hatalardan biri olmaktadır."

GÜNEŞ LEKELERİ ÇOK HIZLI OLUŞABİLİR

Güneş lekeleri veya tıptaki adıyla 'melasma'nın da yazın ortaya çıkan bir diğer önemli dermatolojik sorun olduğunu sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Ada Bozkurt, en sık güneş maruziyeti nedeniyle oluşan güneş lekelerinin gebelik, doğum kontrol hapları, hormon replasman tedavileri, bazı kozmetik ürünlerin kullanımı ve genetik yatkınlıkla da ortaya çıkabildiğini söyledi. Uzm. Dr. Ada Bozkurt, "Güneş lekeleri oluşum nedenine göre hızlı bir şekilde oluşabilir ya da zamanla koyuluğu artmaya devam edebilir. Günümüzde birçok leke açmaya yönelik medikal içerikli kremler, peeling, dermapen, mezoterapi yöntemleri ve 'Q anahtarlı Nd: yağ lazer' gibi tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Cildinizi korumak ve gerekli durumlarda tedavi uygulanması için bir uzmandan destek almanız gerekmektedir" dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı Haber
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim Haber
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı Haber
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Haber
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Haber
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki
AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
İtfaiyeci, selin ortasında köpeğiyle mahsur kalan kadını sırtında taşıdı
İtfaiyeci, selin ortasında köpeğiyle mahsur kalan kadını sırtında taşıdı
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Yine sırtımızdan vurulduk! Bizim de üyesi olduğumuz NATO, Adil Öksüz'ü aylarca ağırlamış
Yine sırtımızdan vurulduk! Bizim de üyesi olduğumuz NATO, Adil Öksüz'ü aylarca ağırlamış
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Cevdet Yılmaz Halife Hafter Binali Yıldırım
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: "Yazın cilt bakımında en sık yapılan 5 hata" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 09:44:32. #1.14#
title