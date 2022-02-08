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Yazıhan'da tekstil gelişiyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Yazıhan'da tekstil gelişiyor

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yeni açılan tekstil atölyesi ile halıcılık kursunda halı üretilmesi ilçenin tekstil alanında gelişmesini sağlıyor.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yeni açılan tekstil atölyesi ile halıcılık kursunda halı üretilmesi ilçenin tekstil alanında gelişmesini sağlıyor.

Yazıhan Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç ile birlikte İlçenin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan halı kursunu ziyaret etti. Daha sonra Kazdal ve Kılınç birlikte ilçede yeni açılan tekstil atölyesini ziyaret etti. Kazdal ve Kılınç, el dokuması halı yapılmasında söz sahibi olan Yazıhan el dokuması halıları hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Kazdal'a, el dokuması Türk Bayrağı hediye edildi.

İlçede yeni açılan tekstil atölyesi ile halıcılık kursunda halı üretilmesi ilçenin tekstil alanında gelişmesini sağlıyor. - MALATYA

Yazıhan'da tekstil gelişiyor

Yazıhan'da tekstil gelişiyor

Yazıhan'da tekstil gelişiyor

Yazıhan'da tekstil gelişiyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Malatya, Yazıhan, Ekonomi, Haber

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