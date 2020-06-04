Yaz tatili için Bodrum'a giden Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, havuzda görüntülendi Aşklarıyla 2020 yılına damga vuran Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, Bodrum'da magazinciler tarafından görüntülendi. İkilinin havuzdaki samimi halleri dikkat çekerken, Cem Yılmaz çekimi yapanlar hakkında dava açacağını duyurdu.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, tatil için Bodrum'a gitti. İkili, burada MagazinBurada ekibi tarafından görüntülendi. İkilinin havuzdaki samimi pozları dikkat çekti.