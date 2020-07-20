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Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor

Fiyatı 10 ile 20 lira arasında değişen su altı telefon kılıfları, tatil sezonunun açılmasıyla birlikte tatilcilerin en fazla talep ettiği ürünler arasında yer alıyor. Satıcılar, uygun fiyatı sebebiyle oldukça fazla talep gören kılıf satışlarından memnun olduklarını söyledi.

Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
20.07.2020 08:03 | Son Güncelleme: 20.07.2020 09:35

Tatil mevsiminin açılmasıyla birlikte telefoncuların en fazla sattığı ürünlerin başında su altı telefon kılıfları geliyor. Su altı kameraların fiyatlarının fazla olması nedeniyle havuz ve suyun altında çekim yapıp, sosyal medyada paylaşmak isteyenlerin tercihi, fiyatı 10 ile 20 lira arasında değişen kılıflar oluyor.

Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yığun ilgi gösteriyor

"DENİZDE BİLE FOTOĞRAF ÇEKİYORUZ"

Marmaris'te tatil yapan ve su geçirmez kılıfıyla denizde fotoğraf çekmenin keyfini yaşayan veteriner Azad Kolgezen (27), "Su geçirmez kılıfı takıyorum, denizde video ve fotoğraf çekiyorum. Görüşmeleri bununla yapıyorum. Hayatın her anını çekmek için teknolojiden yararlanıyorum" dedi.

Tıbbi mümessil Metin Güler (32) de, "Su altında, su üstünde her türlü video ve fotoğraf çekiyoruz. Bu kılıf su geçirmiyor ve şimdiye kadar sıkıntı yaşamadık. Kuru kuruya yanımızda taşımaktansa su altı kılıfı sayesinde denizde bile fotoğraf çekiyoruz. Bütün dünya burada" dedi.

Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yığun ilgi gösteriyor

"SU KILIFLARI İHTİYAÇ OLDU"

Bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Nilay Yılmaz (22) da, "Su altı kılıfı sayesinde telefonumu plajda fotoğraf ve video çekmek için sık sık kullanıyorum" derken, bir şirkette ön büro müdürü olan Tuğçe Kalkan (25), "Tüm sosyal medya hesaplarım burada. Sahilde de cep telefonumu kullanıp, fotoğraf-video çekerek paylaşım yapıyorum. Tüm dünyayı buradan öğreniyorum. Sahilde cep telefonu kullanırken su altı kılıfı avantaj oluyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'dan gelen gurbetçi Kadir Celal Topuz (29), "Cep telefonu bir gereklilik. Bu bir ihtiyaç ve sosyal medya çok kullanıldığı için gereklilik. Denizde de kullanıma imkan tanıdığı için su altı kılıfları bir ihtiyaç oldu" dedi.

Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yığun ilgi gösteriyor

ÜRÜNE TALEP YOĞUN

Fiyatının makul olması nedeniyle telefon ve aksesuar satıcıları, kendilerine gelen talepten oldukça memnun olduklarını söyledi. Yoğun taleple su altı kılıf satmaya başladıklarını belirten cep telefonu ve aksesuarı satan mağaza işleten Gani Güleç, "Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tatile giden vatandaşlar, suyun altında çekim yapmak istiyorlar. Bu nedenle su altı telefon kılıflarına ciddi bir rağbet var. Tabii normalde bu işi gören kameralar var. Ancak onların fiyatları daha yüksek. Cep telefonlarınızı bu kılıfların içine koyup 3 tane olan çıt çıtını kapattıktan boynunuza asıp suya atlayabiliyorsunuz. Atladıktan sonra nefesiniz yettiğince çekim yapabilirsiniz. Bu kılıfları daha çok gençler ve çocuklar tercih ediyor. Su altında çektikleri fotoğrafları sosyal medyaya yüklediklerini söylüyorlar. Her telefona uyumlu olması da büyük avantaj. Bir tane kılıf aldığınız zaman tüm modellerde kullanabiliyorsunuz. Aslında bu iş için üretilen aksiyon kameralar var. Onların fiyatları bin 500 liradan başlıyor. Kılıfla arasında büyük bir fark var. Bu sebeple de kılıflar çok daha fazla rağbet görüyor" dedi.

Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yığun ilgi gösteriyor

"ÇEKİM KALİTESİNİ ETKİLEMİYOR"

Su altı çekim fotoğraflarının sosyal mecralarda daha çok ilgi gördüğünü belirten Mehmet Yıldız, şunları söyledi: "Yaz sebebiyle kılıf satışlarında ciddi bir artış var. Cep telefonu kılıfın hem satıcı hem de kullanıcısıyım. Fotoğraf ve video çekimlerinden de oldukça memnunum. Telefonunuzun çekim kalitesini de etkilemiyor. Denize gittiğimde telefonumu kılıfa koyup dalıyorum. Çektiğim fotoğrafları sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Tabi o fotoğraflara gelen beğeni sayısı da artıyor. Hemen her yaştan vatandaş fiyatının da uygun olması sebebiyle su altı kılıfı tercih ediyor. Bugüne kadar ne ben ne de müşterilerimiz bir sıkıntı yaşamadı. Çünkü kılıfta dört koruyucu kilit bulunuyor. İçine su girme ihtimali çok çok düşük."

Çocukları için su altı kılıf alan Metin Hasaydın (45), "13-15 yaşlarında iki çocuğum var. Yarın onları denize götüreceğim. Kılıfı da onlar kullansın diye aldım. Denize ve dalmaya çok meraklılar. Aldığımdan haberleri yok. Gördüklerinde çok mutlu olacaklarını düşünüyorum. Benim de çok hoşuma gitti" dedi.

Kaynak: DHA

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