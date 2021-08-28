Yayaya çarpmamak için manevra yaptı, restorana girmesini demirler önledi

Yayaya çarpmamak için manevra yaptı, restorana girmesini demirler önledi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, yol kenarındaki restoranın önünde bulunan demir korkuluklara çarptı.