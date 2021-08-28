Yayaya çarpmamak için manevra yaptı, restorana girmesini demirler önledi
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Yayaya çarpmamak için manevra yaptı, restorana girmesini demirler önledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yayaya çarpmamak için manevra yaptı, restorana girmesini demirler önledi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, yol kenarındaki restoranın önünde bulunan demir korkuluklara çarptı.

Yayaya çarpmamak için manevra yaptı, restorana girmesini demirler önledi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, yol kenarındaki restoranın önünde bulunan demir korkuluklara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü, burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Şehitler Caddesi ve Şehit Hamdi Pekçalışkan Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gamze A. idaresindeki 41 AFT 211 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, bir anda önüne çıkan yayaya çarpmamak için manevra yaptı.

Manevra yapan otomobil, yol kenarında bulunan restoranın demir korkuluklara çarptı. Otomobilin restorana girmesini demir korkuluklar önlerken, Gamze A. kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayaya çarpmamak için manevra yaptı, restorana girmesini demirler önledi
Yayaya çarpmamak için manevra yaptı, restorana girmesini demirler önledi
Yayaya çarpmamak için manevra yaptı, restorana girmesini demirler önledi
Yayaya çarpmamak için manevra yaptı, restorana girmesini demirler önledi
Yayaya çarpmamak için manevra yaptı, restorana girmesini demirler önledi
Yayaya çarpmamak için manevra yaptı, restorana girmesini demirler önledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu

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