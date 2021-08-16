Yavuz Sondaj gemisi Haydarpaşa'ya demirledi, hazırlıklar havadan görüntülendi

Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Yavuz sondaj gemisi havadan görüntülendi.

Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Yavuz sondaj gemisi havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz gün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından, Yavuz sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'na yanaştığı ve gerçekleştirilecek hazırlıklar sonrası Karadeniz'e hareket edeceği açıklanmıştı.

Türkiye'nin üç sondaj gemisinden biri olan Yavuz sondaj gemisinin, kurtarma römorkörleri eşliğinde geldiği Haydarpaşa Limanı ve yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı