Yattara, 41 yaşında sahalara geri döndü! İşte yeni takımı ve dikkat çeken forma numarası

Denizli Yıldızspor formasıyla futbola geri dönen Yattara, ilk maçında oyuna 2. yarıda dahil olurken takımı mücadeleyi 1-0 kazandı. Karşılaşmanın sonunda açıklamalarda bulunan Yattara, amatör futbolculara destek olmak için sahaya çıktığını ifade etti.

"BENİMLE OYNAMALARINI VE MOTİVE OLMALARINI İSTEDİM"

İbrahim Yattara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çivril'e, amatör spora destek vermek için geldiğini söyledi. Amatör takımda oynamanın enteresan bir durum olduğunu ifade eden Yattara, "Amatör futbolun gelişmesi için böyle bir şey yapıyorum. Bence çok güzel bir durum. Belki bu amatör futbolcuların hayalidir profesyonel oyuncularla oynamak. Ondan dolayı geldim buraya. Benimle oynamalarını ve motive olmalarını istedim. Takımda iki maç oynayacağım. Çok mutluyum. Aile gibi bir takım var burada." diye konuştu.

2 BİN KİŞİ MAÇI İZLEDİ

Maç sonunda Yattara, takımının diğer oyuncularıyla seyircilerin önüne gelerek, galibiyet sevinci yaşadı. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği maçta, taraftarlar Yattara'ya büyük ilgi gösterdi.

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