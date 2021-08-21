Yatırımcı rehberi (6)
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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırımcı rehberi (6)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıYapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu8,5910010,45
Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,0290450,43
Fiba Port. Şekerbank Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0249240,40
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,4387130,40
Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu1,0962950,39
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,3765270,49
Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0974670,43
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu1,7309900,25
ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0325550,22
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu2,5040020,20
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)1,0173311,80
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1389511,66
Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,2189831,65
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,4665321,42
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,1073861,39
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon0,0294641,55
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,2811381,50
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4580351,41
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon104,3658401,18
Aura Portföy Değ. Fon0,8254671,11
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,8689831,18
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,9985241,18
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,9640121,15
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0645161,08
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2375621,07
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Altın BYF42,9787611,55
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF49,0381311,40
Fiba Portföy Altın Fonu0,0400681,29
Inveo Portföy Altın Fon1,0210271,24
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0681491,23
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu2,1407400,47
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0135100,39
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0689680,37
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,1265220,37
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0779110,36
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,051498-1,02
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,069968-0,58
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,477273-0,56
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu3,117314-0,54
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,874961-0,50
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,015395-7,55
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,033249-5,24
TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu0,972158-3,21
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,186316-2,60
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,048948-2,37
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,101322-5,27
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,099441-4,17
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,140088-2,71
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,071749-2,60
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,148027-2,27
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon0,906869-6,08
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,736196-5,30
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,880925-4,24
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,021355-3,73
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon0,979116-3,63
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,202491-1,03
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,411333-0,95
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,033441-0,63
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,672720-0,62
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,360725-0,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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