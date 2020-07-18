Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
18.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:07
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,838089
|0,33
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,030586
|0,25
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,588967
|0,25
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,234215
|0,24
|İş Portföy Maks. Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,040331
|0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008327
|2,25
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,431777
|1,91
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,036179
|1,43
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,029271
|0,62
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,055760
|0,51
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,043373
|6,96
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,176177
|4,00
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,291928
|3,99
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,030048
|3,52
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,247971
|3,18
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,364699
|2,52
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,503865
|2,18
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,131045
|1,36
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,803472
|1,34
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,040319
|1,26
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,882290
|5,31
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,670075
|4,28
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,251849
|3,92
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,078934
|0,82
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020614
|0,24
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|27,726615
|3,55
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|39,796131
|0,34
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|35,287747
|0,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058523
|0,14
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,123238
|0,14
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,849070
|0,14
|İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu
|1,020857
|0,14
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,333624
|0,14
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,039421
|-0,80
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,056265
|-0,59
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032548
|-0,58
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,188086
|-0,55
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,076370
|-0,38
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,036524
|-0,72
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020291
|-0,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|104,211945
|-1,48
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,030643
|-1,47
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,062726
|-1,30
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,093936
|-0,27
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029330
|-1,00
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,091760
|-0,39
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,505748
|-0,09
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025094
|-0,48
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,646373
|-0,43
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,033274
|-0,42
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,546093
|-0,42
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,053256
|-0,37
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,038471
|-0,45
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,095209
|-0,44
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,089714
|-0,44
|İş Portföy Altın Fonu
|0,043584
|-0,44
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,048657
|-0,44
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA