Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,12 ile İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,12 ile İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 5,61'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: