Yatırımcı rehberi (4) Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,58'lik getiriyle QNB Finans Portföy Gümüş Borsa Yatırım Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,58'lik getiriyle QNB Finans Portföy Gümüş Borsa Yatırım Fonu oldu.

Allianz Hayat Emeklilik Altın Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 7,10'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar QNB Finans Portföy Gümüş BYF 35,124571 10,58 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 43,771701 7,25 QNB Finans Portföy Altın BYF 38,816213 7,21 İş Portföy Altın Fonu 0,047886 7,05 HSBC Portföy Altın Fonu 3,707790 7,04 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,061991 7,00 Garanti Portföy Altın Fonu 0,121824 6,91 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,806208 6,90 Deniz Port. Altın Fonu 0,053381 6,87 TEB Portföy Altın Fonu 0,104392 6,86 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,044851 7,10 NN Hay. Em. Altın EYF 0,028457 7,06 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,045873 7,04 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,047322 7,03 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,045729 7,03 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,046702 7,02 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,042895 7,02 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,045209 7,01 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,050487 6,99 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028700 6,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA