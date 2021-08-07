Yatırımcı rehberi (3)
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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırımcı rehberi (3)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,71, BES fonları ise yüzde 0,87 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,71, BES fonları ise yüzde 0,87 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,85 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,85 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,7134432815
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,3371710
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,5131238
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları2,8578771
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,1880773
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,5138380
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,1413103
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3433320
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,872572542
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,4052520
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,09532
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,8530300
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar1,111111110
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,0529280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,5315150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3815150
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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