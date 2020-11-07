Yatırımcı rehberi (10)
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Yatırımcı rehberi (10)

07.11.2020 11:17 | Son Güncelleme: 07.11.2020 11:21
Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 1220,40 919,00 32,80 ...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 1220,40 919,00 32,80
Gözde Girişim 6,96 5,55 25,41
Doğuş Otomotiv 20,66 16,90 22,25
Kartonsan 2168,50 1812,80 19,62
Vestel 19,19 16,57 15,81
Odaş Elektrik 3,60 3,11 15,76
Aksa Enerji 7,14 6,17 15,72
Türk Traktör 130,00 112,80 15,25
Coca Cola İçecek 51,65 44,90 15,03
Otokar 204,20 181,10 12,76
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
T.S.K.B. 2,13 2,55 -16,47
Pınar Et ve Un 24,20 24,50 -1,22
Şekerbank 1,80 1,81 -0,55
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 10.523.440.789
T.S.K.B. 10.306.959.600
Kardemir (D) 6.882.488.075
Şişe Cam 6.249.749.328
Türk Hava Yolları 4.979.952.378
Petkim 4.568.299.590
Aselsan 4.074.283.666
Odaş Elektrik 3.511.278.090
Şekerbank 2.868.147.503
Yapı ve Kredi Bank. 2.842.157.981
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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