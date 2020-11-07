Yatırımcı rehberi (10)
07.11.2020 11:17 | Son Güncelleme: 07.11.2020 11:21
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 1220,40 919,00 32,80 ...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|1220,40
|919,00
|32,80
|Gözde Girişim
|6,96
|5,55
|25,41
|Doğuş Otomotiv
|20,66
|16,90
|22,25
|Kartonsan
|2168,50
|1812,80
|19,62
|Vestel
|19,19
|16,57
|15,81
|Odaş Elektrik
|3,60
|3,11
|15,76
|Aksa Enerji
|7,14
|6,17
|15,72
|Türk Traktör
|130,00
|112,80
|15,25
|Coca Cola İçecek
|51,65
|44,90
|15,03
|Otokar
|204,20
|181,10
|12,76
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|T.S.K.B.
|2,13
|2,55
|-16,47
|Pınar Et ve Un
|24,20
|24,50
|-1,22
|Şekerbank
|1,80
|1,81
|-0,55
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|10.523.440.789
|T.S.K.B.
|10.306.959.600
|Kardemir (D)
|6.882.488.075
|Şişe Cam
|6.249.749.328
|Türk Hava Yolları
|4.979.952.378
|Petkim
|4.568.299.590
|Aselsan
|4.074.283.666
|Odaş Elektrik
|3.511.278.090
|Şekerbank
|2.868.147.503
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.842.157.981
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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