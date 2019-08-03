Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrik.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrik.
|3,65
|3,21
|13,71
|Türk Traktör
|35,00
|31,06
|12,69
|İndeks Bilgisayar
|8,32
|7,57
|9,91
|Polisan Holding
|2,38
|2,18
|9,17
|Doğan Holding
|1,31
|1,20
|9,17
|Parsan
|16,56
|15,18
|9,09
|İhlas Holding
|0,49
|0,45
|8,89
|İhlas Gayrimenkul
|1,02
|0,95
|7,37
|Park Elek.Madencilik
|3,09
|2,88
|7,29
|Netaş Telekom.
|7,63
|7,19
|6,12
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Arçelik
|17,19
|21,00
|-18,14
|Türk Telekom
|5,21
|5,73
|-9,08
|T. Halk Bankası
|5,73
|6,28
|-8,76
|İş Fin.Kir.
|2,44
|2,67
|-8,61
|Turkcell
|12,25
|13,27
|-7,69
|Vakıflar Bankası
|4,71
|5,08
|-7,28
|Trakya Cam
|2,68
|2,89
|-7,27
|İttifak Holding
|5,80
|6,25
|-7,20
|Tekfen Holding
|23,34
|25,10
|-7,01
|Aksa Enerji
|2,28
|2,45
|-6,94
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|5.179.606.308
|Garanti Bankası
|4.303.372.003
|Aselsan
|1.991.956.531
|T. Halk Bankası
|1.858.982.175
|Akbank
|1.469.432.310
|Vakıflar Bankası
|1.216.898.603
|Petkim
|985.386.066
|Tüpraş
|923.351.725
|Koza Madencilik
|910.229.288
|Yapı ve Kredi Bank.
|736.071.943
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
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