Yat yarışları: Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve Rusya'dan 11 yat ile 100 yelkenci katıldı.

Sabah saatlerinde yarış komitesini taşıyan teknenin denize açılarak yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından Netsel Marina'da bağlı bulunan yelkenli yatlar, körfeze çıktı. Yat kulübünün eski başkanlarından Burhanettin Tekdağ'ın anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve yelkenciler, denize beyaz karanfil bıraktı.

Yatlar, yarış için gerekli rüzgarı beklerken bir süre antrenman turları attı. Rüzgarın çıkmasıyla koy içi ilk yarış başladı. Uygun rüzgarın olduğu ilk günde iki yarış yapıldı.

Yarışlar 2 gün sürecek

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur, AA muhabirine, Burhanettin Tekdağ Kupası ile 2021 yılının son yarışlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yarışların iki gün süreceğini dile getiren Öznur, yarın koy dışı yarışının yapılmasının ardından kapanış ve ödül töreni düzenleneceğini bildirdi.

Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası ilk gün yarışlarında sınıflarına göre ilk sırayı elde eden yat ve sahipleri şu şekilde oluştu:

Birinci yarış:

IRC-1: Vakkoroma (Cem Hakko)

IRC-2: Corendon Cheese (Güney Kaptan)

IRC-3: İskorpit (Bülent Çelik)

İkinci yarış:

IRC-1: Vakkoroma (Cem Hakko)

IRC-2: İmagine (Zafer Öznur)

IRC-3: İskorpit (Bülent Çelik)

AA / Sabri Kesen - Spor Haberleri

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