Yastık Altındaki Altınlar Ziraat Bankasında Değerlenecek

Ziraat Bankası Eskişehir Bölge Yöneticisi Mehmet Dönmez, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası yatırımcısına her 6 ayda bir altın fiyatına endeksli olarak lira cinsinden kupon/kira bedeli ödeneceğini bildirdi.

Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, altın tahvilinin Hazine Müsteşarlığınca teslim alınan hurda altın karşılığı çıkartılacak, yatırımcısına 6 ayda bir kupon faizi getirisi kazandıracak devlet iç borçlanma senedi olduğunu ifade ederek, altına dayalı kira sertifikasının da aynı yöntemle yatırımcısına 6 ayda bir kira getirisi kazandıracak faizsiz tahvili olduğunu ifade etti.

Hazine Müsteşarlığınca finansman araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla belirlenen Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla Türkiye genelinde etaplar halinde altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının talep toplama işlemlerinin ve ihracının gerçekleştirileceğini aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

"Bölgemiz bünyesinde Eskişehir Şubemizce 26-30 Mart ile 16-20 Nisan tarihleri arası ve Porsuk Şubemizce 2-6 Nisan tarihleri arası, Bilecik ilinde Bilecik Şubemizce, 9-13 Nisan tarihleri arası, Kütahya ilinde Kütahya Şubemizce 16-20 Nisan tarihleri arası talep toplama işlemleri gerçekleştirilecektir. Altın tahvili ve altına dayalı sertifikası için talep toplama döneminde sadece 22 ve 24 ayar altınlar kabul edilecektir. Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının vadesi 2 yıl olup, yatırımcısına her 6 ayda bir altın fiyatına endeksli olarak TL cinsinden kupon/kira bedeli ödenecektir. Söz konusu 6 aylık getiri oranı yüzde 1,2 yıllık ise yüzde 2,40 olarak belirlenmiş olup senedin vadesi boyunca sabit kalacaktır. Müşteriler vade tarihinden önce isterlerse altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasını bir başka gerçek kişiye satabilir veya devredebilir. Vade sonunda müşterilerimiz altınlarını talep etmeleri halinde fiziki altın olarak da teslim alabileceklerdir."