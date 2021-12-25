Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayını işaret etti - Haberler Ekonomi
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Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayını işaret etti

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahmini büyüklüğü 5 bin ton ve değeri ise 280 milyar dolar olduğu tahmin edilen yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmak için harekete geçti. Yeni sitemle ilgili ocak ayının ilk haftasını işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyacımız kalmayacak" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yastık altı birikimin sisteme kazandırılmasına yönelik teşviklere ilişkin bilgi verdi. Bakan Nebati, konuya ilişkin yasal düzenlemelere ilişkin değişiklikleri Meclis'ten talep edeceklerini söyledi.

Nureddin Nebati, "Ocak ayının ilk haftasında bu iş bitmiş olacak. 280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyacımız kalmayacak" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre, kamu bankaları ve İstanbul Altın Rafinerisi tarafından Altın Değerleme Sistemi geliştirilecek. Vatandaşlar yetkili kuyumcular aracılığıyla altınlarını banka hesaplarına aktarma, dilediğinde fiziki altın ya da nakit olarak çekme konusunda önemli mesafe kat edilecek.

İsteyenler altınlarını o günkü değer üzerinden Türk Lirası'na çevirebilecek. İstenildiğinde ulaşılabilen, karşılığında kâr payı, faiz geliri elde edilebilen ve karşılığında kredi kullanılabilen bu sistemle fiziki olarak altını da çekilebiliyor.

Altının gram fiyatı 695 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 695 lira seviyesinden işlem görüyor

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Yorumlar (1)
Umit Cetin:sizce tlye güvenilirmi geldiğinizden bu yana parayı altına yatırsaydık şuanda paramızı bine katladıydık altın hiç bir zaman değer kaybetmez ancak bir süre düşer ama geldiği yeri görür ve geçer Cevap Yaz 16 61 Yayından Kaldır
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