YASMEK kurslarıyla kadınlar meslek sahibi oluyorlar

Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (YASMEK) ile kadınlar aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (YASMEK) ile kadınlar aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Bayraktepe, Gaziosmanpaşa, İsmetpaşa ve Paşakent mahallelerinde bulunan YASMEK merkezlerinde devam eden kurslarda hazır giyim, mefruşat, iğne oyası ve el nakışı kursları veriliyor. Toplam 207 kişinin katıldığı YASMEK merkezlerinde usta öğretici ve eğitmenler tarafından hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında verilen kurslara kayıtlar ise devam ediyor. Toplam 4 mahallede hizmet veren kurslar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların 0226 811 50 00 - (1616) numaralı telefonu arayabileceği bildirildi. - YALOVA