Yaşlı adamı dolandırmak isteyen zanlı gazete kağıtlarıyla dolu çantayı alırken suçüstü yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde polis ekipleri, 88 yaşındaki kişiyi dolandırmak isteyen şüpheliyi gazete kağıtlarıyla dolu çantayı aldığı esnada suçüstü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İ.S'nin telefonla aranarak kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından dolandırılmak istendiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis, evine gittiği İ.S'den gazete kağıtlarıyla içinde para ve ziynet eşyası olduğu izlenimi verilen çantayı dolandırıcılık zanlısına teslim etmesini istedi.

Şüpheli İ.H.T. (25), çantayı İ.S'den teslim aldığı esnada suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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