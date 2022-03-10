Yasemin Adar U17 Kadınlar Güreş Şampiyonası sona erdi

BALIKESİR (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından gerçekleştirilen U17 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.

61 ilden 245 sporcunun katılımıyla gerçekleşen U17 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Final karşılaşmaları öncesinde düzenlenen törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadınlardan Sorumlu Asbaşkan Yasemin Adar ile Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, kulüp yöneticileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şu şekilde:

73 kg 1.Bukrenaz Sert, 2.Haticenur Sarı, 3.Elmira Yasin, 3. Nazar Bektaş