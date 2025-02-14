Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor

Bir zincir marketten bisküvi almak isteyen vatandaş, etiketteki fiyat ile kasada çıkan fiyatın farklı olduğunu görünce tepki gösterdi. Fiyat farkına isyan eden müşteri, durumu market çalışanlarına bildirse de beklediği yanıtı alamadı.

"İNSANLARI KANDIRIYORLAR"

Fişin ve etiketin fotoğrafını çekerek Haberler.com WhatsApp ihbar hattına gönderen vatandaş, "Raf başka fiş başka. Ne tüketici hakem heyeti ne de market yetkilileri tüketiciyi dikkate almıyor. Yazık bu millete..." notunu düşmüş.

Haberler.com WhatsApp ihbar hattı: 0 543 329 88 27