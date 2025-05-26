Yüksekova'da Doğaseverler İçin Anma Etkinliği

Yüksekova'da Doğaseverler İçin Anma Etkinliği
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğaseverler, hayatını kaybeden Fikret Yaşar ve Cihangir Ataman'ı anmak için Cennet Cehennem Vadisi'nde bir yürüyüş düzenledi. Etkinlikte, her iki doğaseverin doğa sporlarına katkıları ve kişilikleri vurgulandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde doğaseverler, hayatını kaybeden doğaseverler Fikret Yaşar ile Cihangir Ataman'ı Cennet Cehennem Vadisi'nde düzenlenen yürüyüşle andı.

Hakkari'de geçen yıl 2 ay arayla geçirdikleri kalp krizi sonucu hayatını kaybeden doğasever Fikret Yaşar ile Cihangir Ataman için merkeze 34 kilometre uzaklıktaki Cennet Cehennem Vadisi'nde anma etkinliği yapıldı. Etkinliğe; Yüksekova Doğa Tutkunları Derneği Başkanı Kahraman Aytan ve Yüksekova Cilo Doğasever Spor Kulübü Başkanı Çetin Yorgun ile Van, Şırnak ve Hakkari'den gelen çok sayıda doğa tutkunu akademisyen katıldı.

BİRİ GÖNÜL DOSTU, BİRİ MÜMTAZ KİŞİLİK

Fikret Yaşar'ın kuzeni Enver Yaşar, "İki değerimiz, Fikret Yaşar ve Cihangir Ataman'ı anmak için buradayız. Yoğun ilginiz ve katılımınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Fikret abim her ne kadar yazar, sosyolog ve doğasever bir dağcı olsa da aslında o bir gönül dostuydu. Cihangir Ataman ise mümtaz bir kişilik, naif bir insandı. Her ikisine de Allah'tan rahmet diliyorum." dedi. Sabır Geylani ise "Fikret Yaşar ve Cihangir Ataman ile Hakkari ve ilçelerinin dağlarını birlikte gezdik. Bu iki büyüğümüz doğa sporları alanında büyük katkılar sundular. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Etkinlik doğa yürüyüşün ardından son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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