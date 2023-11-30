Yozgat'ta Arabaşı Geleneği Devam Ediyor

Yozgat'ta havaların soğumasıyla birlikte, her yıl olduğu gibi yöresel mutfak kültürü arabaşı, vatandaşları aynı sofrada bir araya getirmeye başladı. Arabaşı, kış mevsiminin vazgeçilmezi olan sıcak çorba ile soğuk hamurdan oluşuyor. Ayrıca arabaşı, gribal enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırmasıyla da biliniyor.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta havaların soğumasıyla birlikte, her yıl olduğu gibi yöresel mutfak kültürü arabaşı, vatandaşları aynı sofrada bir araya getirmeye başladı. Kış mevsiminin vazgeçilmezi olan arabaşı, av hayvanları, hindi, kaz ve tavuk etiyle pişirilen sıcak çorba ile soğuk hamurdan oluşuyor. Arabaşı, asırlardır komşuların ve akrabaların bir araya gelerek kaynaşmasında da önemli rol oynuyor.

Yozgat'ta genel olarak kış mevsiminde yapılan arabaşı, gribal enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırmasıyla da biliniyor. Düzenlenen etkinliklerde vatandaşların bir araya gelerek kaynaşmasına sağlayan ve Yozgat adına tescili yaptırılan arabaşı, dostlar arasında muhabbeti, birlik ve beraberliğin artmasına katkı sağlıyor. Eskiden kış mevsiminde özellikle av hayvanlarının etiyle pişirilen arabaşı çorbası, günümüzde tavuk, kaz ve hindi eti ile yapılıp hazırlanıp, soğutulan hamurla birlikte ikram ediliyor. Hamur, çorba ile birlikte çiğnenmeden yutularak, tüketiliyor.

"BAKLAVA DİLİMİ ŞEKLİNDE KESİP HAMURU, O ŞEKİLDE SERVİS YAPIYORUZ"

Yozgat Zübeyde Hanımı Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde usta öğretici olarak görev yapan Tuğba Yılmaz, arabaşının hazırlanmasını şöyle özetledi:

"Arabaşı yapımı; öncelikle tencereye suyu koyuyoruz, kaynıyor. Başka bir kapta unumuzu ve suyumuzu açıyoruz. Kaynayan suya tuz atıp unu ilave ediyoruz açtığımız unu. Açtığımız unu ilave ettikten sonra onun iyice kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra onu tepsilere döküyoruz. Soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra da kesimini yapıyoruz. Çorbasının yapımında tavuğu haşlıyoruz. Didikledikten sonra önceden kavurmuş olduğumuz unu ayrı bir kapta yine açıp tavuk suyuyla kaynatıyoruz. İçerisine salçasını başka bir kapta yağ ile kavurup salçasını, tuzunu, baharatını ekleyip iyice kaynadıktan sonra kapatıyoruz. Baklava dilimi şeklinde kesip hamuru, o şekilde servis yapıyoruz."

"KIŞLIK ARABAŞI SEZONUMUZU AÇMIŞ BULUNUYORUZ"

Yozgat'ta yiyecek-içecek bölümü bulunan meslek liselerinde de yöresel yemekler, yiyecekler de ders olarak öğrencilere uygulamalı olarak öğretiliyor. "Kışlık arabaşı sezonumuzu açmış bulunuyoruz" diyen Yozgat Zübeyde Hanım Anadolu Kız Meslek Lisesi Müdürü Mehmet Vurmaz, şöyle konuştu:

"Okulumuzda yiyecek, içecek bölümü var. Bu bölümümüzde yedek öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimizle birlikte dünya mutfağı, Türkiye'nin değişik yöresel mutfaklarımızdan örneklerimizi yaparak, yaşayarak, öğretmeye çalışıyoruz. Mezun olan öğrencilerimiz hazır iş imkanına sahip oldukları için kendileri lisanslı olarak kabul ediyoruz. Usta öğreticilerimiz ve ilgili branş öğretmenlerimiz çocuklarımıza bıçak tutuşundan çatal kaşık tutuşuna kadar, sofra hazırlama adabından ülkemizin yöresel ürünlerinin hazırlanmasına kadar, dünya mutfağındaki sofra adabına kadar ilgili derslerimizi ders halinde anlatıp, bunlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Uygulamalarımızı da içinde bulunduğumuz atölyemizde uygulama salonunda öğreterek çocuklarımızı okul mezuniyetinde hazır hale getiriyoruz."

"ÖZELLİKLE BU SOĞUK GÜNLERDE İYİ GİDER"

Yozgat Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi'nde usta öğretici Serhat Doğan, "Burada yemekleri yaparken öğretmenlerimiz teorik olarak anlattıktan sonra biz de uygulamalarda elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yozgat mutfağı çok geniş bir mutfak değil ama lezzetine doyum olmayacak bir mutfak" dedi.

Okulun yiyecek, içecek hizmetleri öğretmeni Sedat Akcan da, "Burası okulumuzun uygulama salonu, ayrıca içeride de bir mutfağımız var. Bu yeni kapsama alındı ve ayrıca içeride ders atölyeler var. Öğrencilerle teorik ve uygulamalı olarak bütün dünya mutfağının konularımızı işliyoruz. Ayrıca burada da uygulamaları ekstra olarak yapılıyor. Bugün arabaşı yapıldı, Yozgat'ın meşhur damak tadı, özellikle bu soğuk günlerde iyi gider" diye konuştu. Okulda, öğrenciler tarafından öğretmen ve usta öğreticiler gözetiminde hazırlanan arabaşı, öğretmen ve okul personeli ile velilere ikram edildi.