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Yılın Türkiye Ahisi: 69 Yıldır El Emeğiyle Kürek Üretiyor

Yılın Türkiye Ahisi: 69 Yıldır El Emeğiyle Kürek Üretiyor
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Hataylı zanaatkar Mustafa Gürler, 69 yıldır makine kullanmadan el yapımı krom bakliyat ve kuruyemiş küreği üretiyor. Kahramanmaraş depremlerinde kayıplar yaşayan Gürler, Türkiye Ahisi ödülüne layık görüldü. Geleneksel zanaatını yaşatmaya devam eden Gürler, çırak bulmakta zorluk çekiyor.

YILIN ' Türkiye Ahisi' seçilen Hataylı fanus ve tenekecilik ustası Mustafa Gürler (78), 69 yıldır makine ve lehim kullanmadan kromdan bakliyat ve kuruyemiş küreği üretiyor.

Kahramanmaraş depremlerinde çocukları ve çok sayıda yakınını kaybeden Uzun Çarşı esnafı Mustafa Gürler, 2024 yılının hem il hem de Türkiye Ahisi seçildi. Eylül ayında Türkiye Ahisi ödülünü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den alan Gürler, 69 yıldır mesleğini aralıksız sürdürüyor. Türkiye'nin el yapımı zanaatkarlık geleneğini sürdüren ender ustalardan Mustafa Gürler, ülkenin tek el yapımı krom kuruyemiş ve bakliyat küreğini üretiyor. Gürler, modern teknolojinin yaygınlaştığı dünyada, tamamen el işçiliğine dayanan bu geleneksel zanaatı, iş yerinde yaşatmaya devam ediyor. Kromdan ürettiği kürekler, dayanıklılığı ve kalitesiyle özellikle kuruyemişçiler, bakliyatçılar ve baharatçılar tarafından tercih ediliyor.

Krom levhayı, sanatı ile kürek haline dönüştüren Mustafa Gürler, yaptığı her bir ürünün uzun yıllar kullanılabilecek dayanıklılıkta olmasını sağlamak için büyük özen gösterdiğini söyledi. Gürler, "Bu meslek baba mesleği, hatta o da babasından öğrenmiş. 1955 yılından bu yana babamın yanındayım. Çocukluğumdan beri babamın yanında çalışıyorum. Çıraklığım, ustalığım, bugüne gelişim babamın sayesinde oldu. Yani, babam babasından, o da babasından öğrendi, yani bizim ecdadımız tenekeci" dedi.

ATADAN, DEDEDEN GELEN ZANAAT

İlerleyen yaşına rağmen her gün işinin başında olan Mustafa Gürler, "Dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi olarak bilinen Antakya'daki Kurtuluş Caddesi'nin ilk aydınlatılma döneminden bu yana ecdadımızla beraber bugünlere geliyoruz. O dönemler yapılan aydınlatma fanuslarını hala üretiyoruz. Kürekler ise tamamen el emeğiyle üretiliyor. Makine yok, işe sıfırdan başlıyoruz. Yaprak sac geliyor, sıfırdan yapıyoruz. Makine ve lehim kullanmıyorum. Tamamlanıncaya kadar hepsi kendi el emeğimizle oluyor. Paslanmasına imkan yok, kopma yok, kullanma süresi 10 senedir" diye konuştu.

ÖĞRETECEK ÇIRAK BULAMIYOR

Yaptığı ürünleri Türkiye'nin her köşesine gönderdiğini ancak mesleği öğretecek çırak da bulamadığını belirten Gürler, "Oldukça meşakkatli bir iş. Ama vatandaşın mutlu olması beni de memnun ediyor, her şey para kazanmak değil. Yaptığım küreğin tanesi 100 lira. Çok para kazanmak gibi bir niyetim yok. Kanaat olmadığı için kimse gelip öğrenmiyor. Gelenler de önce ne kazanacağını soruyor. Bu mesleği yurt genelinde yapan yok. Erbabı yok, yetişen de yok. Herkes bol para kazanmak istiyor"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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