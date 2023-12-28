Yılbaşında marketler açık mı, 1 Ocak Pazartesi A101, BİM, ŞOK çalışıyor mu?

Yılbaşı heyecanı için geri sayım sürüyor. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı kutlanıyor. 1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil Ancak marketlerle ilgili kafa karışıklığı sürüyor. Peki, Marketler yıl başında çalışıyor mu? Marketler kaça kadar açık? Yılbaşında marketler çalışıyor mu? 1 Ocak'ta marketler yarım gün mü çalışıyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....

MARKETLER AÇIK MI?

Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı günü marketlerin çalışma saatleri değişmeyecek. Migros, Carrefour, BİM, A101, ŞOK açık olacak.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 A101 açılış saatidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 21.30 A101 kapanış saatidir.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM çalışma saatleri, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere aynı çalışma saatleri geçerlidir.

BİM her sabah saat 09.00'da açılmaktadır.

BİM her akşam saat 21.00'de kapanmaktadır.

BİM marketleri her gün 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.