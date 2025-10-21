Haberler

Van Gölü'nde Küresel İklim Değişikliği Mikrobiyalitleri Gün Yüzüne Çıkardı

Van Gölü'ndeki çekilme, mikrobiyalitlerin su yüzeyine çıkmasına neden oldu. Fotoğrafçılar, bu ilginç yapıları görüntüleyerek bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor.

VAN Gölü'nde küresel iklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak yaşanan çekilmeyle birlikte gün yüzüne çıkan mikrobiyalitler, fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

Dünyanın en büyük sodalı, Türkiye'nin ise en büyük gölü olma özelliği taşıyan ayrıca dünyanın en büyük mikrobiyalitlerini içinde barındıran Van Gölü, küresel iklim değişikliği ve buna bağlı olarak yaşanan kuraklık ve aşırı buharlaşma nedeniyle alan kaybetmeye devam ediyor. Sudaki çekilme nedeniyle gölün Erciş ilçesi kıyıları, tuz ve soda kalıntılarıyla beyaza bürünürken, çekilmeyle birlikte gölde bulunan ve daha önce sular altında olan mikrobiyalitler de su yüzüne çıktı. Göl tabanındaki çatlaklardan çıkan kalsiyum açısından zengin yeraltı sularının göldeki karbonat iyonlarıyla etkileşmesi ve bu süreçte siyanobakterilerin biyokimyasal faaliyetleriyle desteklenmesi sonucunda, kayaç benzeri yapılar olan mikrobiyalitler artık karada görünür hale geldi.

Özellikle çekilmenin fazla olduğu Erciş kıyılarında daha fazla görülen bu yapılar fotoğrafçıların da ilgi odağı haline geldi. Erciş'te doğa fotoğrafçılığı yapan Ferzende Coşar, "Son yıllarda mevsim şartlarına bağlı olarak da Van Gölü'nde çekilmenin olduğunu görüyoruz. Van Gölü tuzlu ve sodalı yapısıyla biliniyor. Bu nedenle çekilmeyle birlikte kıyılarda ortaya çıkan mikrobiyalitler Kapadokya'daki peripacalarını anımsatıyor. Bizlerde doğa fotoğrafçıları olarak bu görsellerin fotoğraflarını çekip sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Amacımız bölgenin tanıtımına katkı sunmak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
