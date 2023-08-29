Van'da sağanak su baskınları yaşandı

Van'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonucu bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı. İl genelinde 55'ten fazla su baskını ihbarı ve 200'den fazla çağrı cevaplandırıldı.

Van'da sağanak su baskınlarına neden oldu

VAN - Van'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonucu bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı.

Van'da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak yağış, birçok bölgede su taşkınlarına neden oldu. İpekyolu ilçesine bağlı Sarmaç, Yenimahalle Keskin Sokak, Yenimahalle Sönmez Sokak, Bostaniçi, Bostaniçi Huzur Sokak, Karakoç, Karşıyaka mahallelerinde su baskını ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipler bölgelere sevk edildi. İl genelinde 55'ten fazla su baskını ihbarı ve 200 den fazla çağrı cevaplandırılıp ilgili ekiplere iletildi.