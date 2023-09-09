Vali Selçuk Aslan, Akçakoca'daki Kızılay Konukevini Ziyaret Etti

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Akçakoca'da bulunan Kızılay Konukevini ziyaret ederek yaşlılar ile bir araya geldi. Konukevinde kalan büyüklerin tecrübelerini dinleyen Vali Aslan, her zaman huzurevi sakinlerinin yanında olduğunu belirtti.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan Akçakoca'da bulunan Kızılay Konukevini ziyaret ederek yaşlılar ile bir araya geldi.

Akçakoca Kızılay Yaşlılar Konukevini Vali Selçuk Aslan ziyaret etti. Burada huzurevi sakinleri ile bir araya gelen Vali Aslan, konukevinde kalmakta olan büyüklerin ellerini tek tek öperek büyüklerin tecrübeleri ve bilgilerini tek tek dinledi. Onlarla bir arada olmanın büyük bir mutluluk olduğunu dile getiren Vali Selçuk Aslan, her zaman huzurevi sakinlerinin yanında olduğunu belirtti. - DÜZCE