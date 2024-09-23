Ürünü tarlada kalan çiftçinin isyanı! Sözleri Dilan-Engin Polat çiftinin hoşuna gitmeyecek
Satamadığı için ürünü tarlada kalan bir çiftçi çektiği video ile tepkisini dile getirdi. "Ekmeseydin diyorlar. Haklılar, keşke ekmeseydim" diyen çiftçi, Dilan-Engin Polat çiftinin serbest kalması üzerinden göndermede bulunarak "Keşke Dilan Polat gibi güzellik merkezi açsaydım. Keşke Engin Polat gibi kara para aklasaydım" dedi.
Artan enflasyonla birlikte tüketiciler meyve ve sebzeyi ucuza alamadıkları için dert yanarken, üreticiler de yetiştirdikleri ürünleri satamadıkları için isyan ediyor. Son olarak tarlada ektiği biberleri satamadığını ifade eden bir çiftçi, duruma Dilan- Engin Polat çiftinin serbest kalması üzerinden göndermede bulunarak tepkisini dile getirdi.