Ürünü tarlada kalan çiftçinin isyanı! Sözleri Dilan-Engin Polat çiftinin hoşuna gitmeyecek

Artan enflasyonla birlikte tüketiciler meyve ve sebzeyi ucuza alamadıkları için dert yanarken, üreticiler de yetiştirdikleri ürünleri satamadıkları için isyan ediyor. Son olarak tarlada ektiği biberleri satamadığını ifade eden bir çiftçi, duruma Dilan- Engin Polat çiftinin serbest kalması üzerinden göndermede bulunarak tepkisini dile getirdi.