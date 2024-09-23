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Ürünü tarlada kalan çiftçinin isyanı! Sözleri Dilan-Engin Polat çiftinin hoşuna gitmeyecek

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Satamadığı için ürünü tarlada kalan bir çiftçi çektiği video ile tepkisini dile getirdi. "Ekmeseydin diyorlar. Haklılar, keşke ekmeseydim" diyen çiftçi, Dilan-Engin Polat çiftinin serbest kalması üzerinden göndermede bulunarak "Keşke Dilan Polat gibi güzellik merkezi açsaydım. Keşke Engin Polat gibi kara para aklasaydım" dedi.

Artan enflasyonla birlikte tüketiciler meyve ve sebzeyi ucuza alamadıkları için dert yanarken, üreticiler de yetiştirdikleri ürünleri satamadıkları için isyan ediyor. Son olarak tarlada ektiği biberleri satamadığını ifade eden bir çiftçi, duruma Dilan- Engin Polat çiftinin serbest kalması üzerinden göndermede bulunarak tepkisini dile getirdi.

Ürünü tarlada kalan çiftçinin isyanı! Sözleri Dilan-Engin Polat çiftinin hoşuna gitmeyecek
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam

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Yorumlar (6)

Ümit Özdemir:

Adam haklı emek alın teri değersizleşti

46
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VATANDAŞ:

Bu arkadaşlara geregini kanun yapmalıydı. Kanunun ayarını bozanlar ülkeyi bu hale getirdi.

27
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Akıllı olmalıyız:

Haklı.. benim de kafam karısıyor. Boşa çalışıp sürünüyoruz. Nerde kara para aklayabiliriz bilen varsa yoruma cevap yazabilir mi

11
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Emin Tas:

Adalet öldü Avrupa ya gidecez bu ülkenin tadı yok

5
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vatandaş:

adalet düzeni bozulmuş. üreteni bitirme düzeni olmuş özellikle çiftçiyi.

4
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Temel Temel:

arkadaş ankara etimesgut markette kilogramı 45.90 Tl bu günki fiat bu nasıl iş devlet ne yapıyor.?????????

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