Üçüz Annesinin Hayali Gerçek Oldu

Aksaray'da üçüz annesi Bahar Dönmez, maddi zorluklar nedeniyle beşik ve bebek arabası alamadıklarını belirttikten sonra Aksaray Valiliği ve hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaçları karşılandı. Dönmez, hayallerinin gerçek olduğunu ifade etti.

AKSARAY'da üçüz annesi Bahar Dönmez'in, "Her annenin hayali olan beşik ile bebek arabası alamadık. Üçüz olunca maddi durumumuz elvermedi" açıklamasını yaptığı haberinin Demirören Haber Ajansı tarafından yayınlanmasının ardından Aksaray Valiliği ile hayırseverler; beşik, bebek arabası ile üçüzlerin kıyafet ve besin ihtiyaçlarını karşıladı. Bahar Dönmez, "Hayallerim olan beşikler gelince çok mutlu olduk. Hayaller gerçekte oluyormuş. Yardım edenlerden teşekkür ederim" dedi.

Yaklaşık bir yıl önce evlenen Caner Dönmez (22) ve Bahar Dönmez (22) çiftinin 20 Haziran'da Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sezaryenle gerçekleştirilen doğumla üçüzleri Musa Eymen, Önder Asaf ve Muhammed Talha dünyaya geldi. Çift, üçüzlerine bakmakta zorlandı. Organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalışan Caner Dönmez de bebeklerine bakmak için fabrikadaki işini bırakarak gündelik işlere gitmeye başladı. Bu kez de bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamaktan zorlanan çiftin sesini, DHA duyurdu. DHA'ya konuşan Bahar Dönmez, "Üçüz olunca maddi durumumuz elvermediği için beşik ve bebek arabası alamadık. Kıyafet konusunda da aynı sıkıntı var. 2025 yılı 'Aile Yılı' ilan edildi. Allah'ım bize de üç tane çocuk nasip etti, çok mutluyuz. Aksaray Valimizden destek ve yardım bekliyoruz" dedi.

'BEŞİK BENİM İÇİN HAYALDİ'

Haberin ardından Aksaray Valiliği, üçüz bebekler için bez, mama, bebek arabası ve kıyafet ile kömür yardımında bulundu. Hayırseverler de üçüzlerin beşik, kıyafet ve gıda ihtiyaçlarını karşıladı. Hayalleri gerçekleşen anne Bahar Dönmez, "Hayallerim olan beşikler gelince çok mutlu olduk. Hayaller gerçekte oluyormuş. Yardım edenlerden teşekkür ederim. Valimiz Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kömürümüzü, bez, mama ve kıyafet desteği verdi. Valimiz ile esnaflarımıza bu duyarlılıkları için teşekkür ederiz. Başka şehirlerden arayıp, destek olanlar oldu. Ailecek yüzümüz güldü ve mutlu olduk. Beşik benim için bir hayaldi, ama hayallerimdeki gibi beşikler geldi. Bunun yanında bebek arabaları da geldi. Hayallerime kavuştum. Eşime iş teklifinde bulundular; onu da değerlendireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
