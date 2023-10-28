Tuzla'da İki Gecekondu Alevlere Teslim Oldu

Tuzla'da bir gecekonduda çıkan yangın bitişik şekilde olan başka bir gecekonduya sıçradı. Alevlere teslim olan iki gecekonduda büyük maddi hasar meydana geldi.

Tuzla'da bir gecekonduda çıkan yangın bitişik şekilde olan başka bir gecekonduya sıçradı. Alevlere teslim olan iki gecekonduda büyük maddi hasar meydana geldi.

Tuzla'da Tepeören Mahallesinde bulunan bir gecekonduda saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Gecekondunun elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilen yangın nedeniyle çıkan alevler gecekondunun bitişiğinde bulunan başka bir gecekonduya da sıçradı. Alevlere teslim olan iki gecekondu da adeta küle döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Aynı zamanda gecekondudaki doğalgaz hattının kesilmesi nedeniyle doğalgaz ekipleri de bölgeye sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Gecekondularda ise büyük maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL