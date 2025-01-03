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Tuvalet ücretlerine yapılan yeni yıl zammı Sakarya'yı karıştırdı

Tuvalet ücretlerine yapılan yeni yıl zammı Sakarya'yı karıştırdı
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Sakarya'da 2025 yılı itibarıyla tuvalet ücretlerine yapılan zam büyük tartışma yarattı. Kent Meydanı'ndaki umumi tuvaletlerin ücreti 5 liradan 10 liraya çıkarılırken, Gar Meydanı'nda ise ücretler 7,5 TL'den 10 TL'ye yükseldi.

Yeni yılla birlikte birçok kalemde fiyatlara art arda zamlar yapılırken, bir ilimizde tuvalet ücretlerine yapılan fahiş zam vatandaşların tepkisini çekti.

FİYATLAR İKİYE KATLANDI

Sakarya'da yeni yıl itibarıyla tuvalet ücretlerinde zamma gidilirken kent genelindeki farklı noktalarda bulunan tuvaletlerden bazılarının fiyatı ikiye katlandı.

Tuvalet ücretlerine yapılan yeni yıl zammı Sakarya'yı karıştırdı

5 LİRADAN 10 LİRAYA ÇIKTI

Kent Meydanı'ndaki umumi tuvaletlerin ücreti 5 TL'den 10 TL'ye çıkarılırken, Gar Meydanı'nda bulunan tuvaletlerin ücreti ise 7,5 TL'den 10 TL'ye yükseldi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Haberlisin.com'un servis ettiği habere göre Sakarya'da tuvalet ücretlerine yapılan bu zam vatandaşların da büyük tepkisini çekti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıDoğuş:

Tünele giriş zamlı çıkış yine zamlı.

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Yabancı emekli maaşıyla farklı Ülkelerde dolaşıyor. Bizim Türk emeklisi de çarşıda pazarda ücretsiz tuvalet aramak için dolaşıyor.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

TÜRKİYEDE DEVLETİVE HALKI BÜYÜK ZARARA UĞRATAN HAZİNE GARANTİLİ KÖPRÜ OTOYOL YAPACAĞINIZA HAZİNE GARANTİLİ BÜYÜK KAR GETİREN HELA YAPIN DAHA İYİ HELA TRAFİĞİ KÖPRÜ TRAFİĞİNDEN DAHA YOĞUN OLUYOR MİLLET PARA VERMEMEK İÇİN KÖPRÜDEN KAÇARKEN HELADAN GEÇMEK İÇİN SIRAYA GİRİYOR

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

sıçmak bile para ile ilerde birgün nefes alma parasıda istenirse şaşırmam

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Haber YorumlarıHaberler.com:

nereye .... bu millet

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