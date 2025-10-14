Haberler

Türkiye'nin En Başarılı Kadınları Bu Zirvede Buluşuyor!

Türkiye'nin En Başarılı Kadınları Bu Zirvede Buluşuyor!
Güncelleme:
İSTİNDER tarafından düzenlenen "2. Türkiye Kadın Zirvesi", başarılarıyla ilham veren kadınları bir araya getiriyor. 20 Ekim 2025 Pazartesi günü Raffles İstanbul Otel'de gerçekleşecek olan etkinlikte, iş, sanat ve spor dünyasından önemli isimler bir araya gelerek kadınların toplumsal ve profesyonel yaşamındaki dönüşümü ele alacak.

İstanbul İş İnsanları Derneği (İSTİNDER) tarafından düzenlenen "2. Türkiye Kadın Zirvesi", alanında fark yaratan, başarılarıyla ilham veren ve kadın dünyasına değer katan isimleri bir araya getiriyor.

Etkinlik, 20 Ekim 2025 Pazartesi günü İstanbul'un en prestijli adreslerinden Raffles İstanbul Otel'de gerçekleşecek.

Zirvede, yıl boyunca yaptıkları çalışmalarla Türkiye'nin adını dünyaya duyuran kadınlar, özel bir törenle ödüllerini alacak.

Panel: "Geleceğin Kadın İnşası" ve "İlham Veren Kadınlar"

Tören, gazeteci-yazarlar Alev Gürsoy Cimin ve Mehmet Coşkundeniz'in moderatörlüğünde düzenlenecek iki özel oturumla başlayacak.

"Geleceğin Kadın İnşası" ve "İlham Veren Kadınlar" başlıklı panellerde; iş, sanat ve spor dünyasından önemli isimler bir araya gelerek kadınların toplumsal ve profesyonel yaşamındaki dönüşümünü ele alacak.

Panelin katılımcıları:

• Demet Sabancı Çetindoğan – SHOPSA Yönetim Kurulu Başkanı

• Cem Ciritci – RAMS Türkiye CEO'su

• Sena Suerdem Camcı – Kiğılı CEO'su

• Defne Kurt – Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya sahibi milli sporcu

• Gonca Vuslateri – Oyuncu

• Ebru Yaşar – Sanatçı

Katılımcılar hem başarı hikâyelerini hem de kadın gücünün toplumsal etkilerini paylaşacak.

İmza Etkinliği: "İblisin Melekleri"

Zirvede ayrıca gazeteci-yazar Alev Gürsoy Cimin, çok satan romanı "İblisin Melekleri" için özel bir imza günü etkinliği de gerçekleştirecek.

Yer ve Tarih:

• Tarih: 20 Ekim 2025 Pazartesi

• Yer: Raffles İstanbul Otel

• Panel: 14.00 – 15.00

• Ödül Töreni: 15.15 – 16.30

Spor, sanat, medya ve iş dünyasının seçkin isimlerini buluşturacak 2. Türkiye Kadın Zirvesi, kadınların gücünü, üretkenliğini ve liderliğini onurlandıracak.

