Turgutlu'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 2 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer ile müdahale etti. Yangının ormanlık alana sıçramaması için yoğun çalışma yapıldı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.