Turgutlu'da çıkan yangın kontrol altına alındı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 2 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer ile müdahale etti. Yangının ormanlık alana sıçramaması için yoğun çalışma yapıldı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı.
Turgutlu ilçesi Dalbahçe ve Avşar mahalleleri arasındaki otluk ve makilik alanda saat 18.15'de yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer ile müdahale edildi. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için havadan ve karadan yoğun çalışma yürüten ekipler, yaklaşık 5 saat sonra yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - MANİSA