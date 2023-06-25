Tunceli'nin Pülümür ilçesinde doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, bir kayanın altında kocabaş yılanı görüntüledi. Yılan türü Orta Doğu ve Orta Asya'da daha çok görülüyor ve yarı zehirli bir tür olarak biliniyor.

Tunceli'de kocabaş yılanı görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kocabaş yılanı görüntülendi.

Pülümür'de yaşayan doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, doğa gezisi sırasında bir kayanın altında kocabaş yılanı görüntüledi. Akyüz, "Pülümür'de uzun yıllardır doğa fotoğrafçılığı yapıyorum yılanlar ekosistem için çok önemli. Siz onlara zarar vermedikçe onlarda zarar vermiyor. Yılanı görüntüledikten sonra bölgeden ayrıldım" dedi.

Yaban hayatı için önemli olan yılan türünün daha çok Orta Doğu ve Orta Asya'da görüldüğü ve yarı zehirli bir tür olduğu da öğrenildi.