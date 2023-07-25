Trabzon'da Yeşil Alanları Artırma Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yeşil alanları arttırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için çalışmalara ağırlık verdiklerini belirtti. Genç, park ve yeşil alan taleplerine duyarsız kalmayarak, boş alanları yeşillendirip park haline getirdiklerini ifade etti. Ayrıca, çocuklara yönelik spor temalı parklar, yetişkinlere ve yaşlılara hitap eden parklar da hayata geçirildi. Sağlıkçılar Parkı, Çukurçayır Doğa Park, Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu'nun yanı sıra 23 mahalle parkı açıldı. Akyazı ve Pelitli mahallelerinde meyve bahçeleri yapılırken, Pelitli Mahallesi Sera Sokak'ta küçük ölçekli kent ormanı oluşturulması planlanıyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yeşil alanları arttırma çalışmaları devam ediyor.???????

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için çalışmalara ağırlık verdiklerini belirtti.

Genç, 2017'de hizmete açılan Ekopark'ın çok beğenilmesi ve oldukça rağbet görmesiyle birlikte bu temadaki projelere ağırlık vermeye başladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İnsanlar artık kent yaşamının stresinden kurtulmak için doğayla iç içe olmak istiyor. Biz de bunun bilincinde olarak vatandaşlarımızın park ve yeşil alan taleplerine duyarsız kalmıyoruz. Bizden en çok talep edilen konuların başında zaten park projeleri geliyor. Biz de hemşehrilerimizin bu talepleri doğrultusunda hareket ederek, tabiri caizse boş bulduğumuz her alanı ya yeşillendiriyoruz ya da park haline getiriyoruz."

Her yaş grubuna hitap ettiklerini belirten Genç, "Çocuklara yönelik olarak içinde oyun gruplarının bulunduğu spor temalı parkları hayata geçiriyoruz. Diğer yandan yetişkinlere ve yaşlılarımıza hitap eden çok sayıda parkımız mevcut." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bu yıl içinde Sağlıkçılar Parkı, Çukurçayır Doğa Park ve Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu'nun yanı sıra 23 mahalle parkı açıldı.

Akyazı ve Pelitli mahallelerinde meyve bahçelerinin yapımı sürüyor, ayrıca Pelitli Mahallesi Sera Sokak'ta küçük ölçekli kent ormanı da oluşturulması planlanıyor.