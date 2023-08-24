Trabzon'da çifte hortum
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Trabzon'un Araklı ilçesi kalecik mahallesinde öğleden sonra açıklarda iki ayrı hortum görüldü. Hortumlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.
Trabzon'da çifte hortum
TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesi kalecik mahallesinde öğleden sonra açıklarda iki ayrı hortum görüldü.
Öğle saatlerine doğru deniz üzerinde oluşan hortum, birçok noktadan görüldü.
Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınan hortumlar, karaya yaklaşmadan yok olurken hortumu kaydeden vatandaşlar bir anlık korku yaşadılar.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam