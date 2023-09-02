Tosya'da su kanalına düşen otomobilde 5 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde su kanalına düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D-100 karayolu Zincirlikuyu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan İ.F. idaresindeki 34 FNJ 075 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüjdeki 'v' su kanalına düştü. Kazada sürücü İ.F. ile aynı aileden oldukları öğrenilen 2,'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU