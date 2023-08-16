Tokat'ta Traktöre Arkadan Çarpan Otomobildeki Kadın Hayatını Kaybetti

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde buğday yüklü traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobildeki Zübeyde Göktaş (70) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında ilçeye D-100 kara yolu Karanlıkdere mevkii'nde yaşandı. Bayburt'tan İstanbul'a giden Zülfikar Göktaş yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, buğday teslim etmek için yola çıkan İbrahim Atan (65) yönetimindeki 06 CNB 528 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsünün yanında oturan eşi Zübeyde Göktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Traktör ve otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Eşinin hayatını kaybettiğini olay yerinde öğrenen Zülfikar Göktaş büyük üzüntü yaşadı. Yapılan incelemelerin ardından Zübeyde Göktaş'ın cansız bedeni Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.(DHA)