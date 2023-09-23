Tepebaşı Belediyesi Arabasız Gün Bisiklet Turu Etkinliği Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Tepebaşı Belediyesi'nin, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenlediği 'Arabasız Gün Bisiklet Turu' etkinliği yoğun katılım ile gerçekleşti.

Tepebaşı Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa Hareketlilik Haftası'nı birbirinden keyifli ve sağlıklı etkinlikler ile kutladı. Hafta çerçevesinde düzenlenen son etkinlik ise bisiklet tamir atölyesi ile Arabasız Gün Bisiklet Turu oldu. İlk olarak Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda bisiklet tamir atölyesi gerçekleştirildi. Atölyede katılımcılara, bisiklet bakımı ve onarımı ile ilgili bilgiler verildi. Atölyenin ardından ise katılımcılar, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'ndan başlayarak, Uludağ Sokak, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Şair Fuzuli Caddesi başta olmak üzere belirlenen güzergahta bisikletleri ile kortej halinde gitti. Katılımcılar 10 noktaya uğrayarak 4 kilometre yol kat etti. Bisiklet ile tekrar başlangıç noktası olan Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'na gelen katılımcılar, Yağmur Argın ve Orkestrası konserinde doyasıya eğlendi. Konserin ardından ise zumba etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Velesbid Eskişehir Bisiklet Derneği, Tepebaşı İklim Sözcüleri, Dorlion Bisiklet Grubu, DoğaEs, Perşembe Akşamı Bisikletçileri, Bisiklet Dostluğu, AKUT, Mac Fit üyeleri, diğer bisikletli gruplar ve bisiklet severler destek verdi. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, etkinliğe katkı sunan sponsorlara teşekkür belgelerini takdim etti. Program, bisiklet kortejine katılan vatandaşlar için hediye çekilişi gerçekleştirilmesi ile son buldu. - ESKİŞEHİR