Tekirdağ Kapaklı'da Çok Amaçlı Sosyal Tesisin Temeli Atıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek Kapaklı Çok Amaçlı Sosyal Tesisi'nin temeli törenle atıldı. Tesisin ilçenin sosyal hayatına canlılık kazandırması bekleniyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek Kapaklı Çok Amaçlı Sosyal Tesisi'nin temeli törenle atıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Yardımcısı ve Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Yüksel Özdal, açılışta tesis ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törende yaptığı konuşmada, tesisin ilçenin sosyal hayatına canlılık kazandıracağını belirtti.

Belediyenin, il genelinde proje ve yatırımlara devam ettiğini aktaran Albayrak, "Her gün bir ilçemizde ya temel atıyoruz ya da açılış yapıyoruz. Tekirdağ için durmaksızın çalışıyoruz. Kapaklı ilçemizde önemli bir açığı kapatacak ve vatandaşlarımızın sosyal hayatına canlılık getirecek olan tesisin temelini atıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 20 milyon lira yatırım maliyetine sahip tesisimiz şimdiden Kapaklı'mıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tesisin temeli atıldı.

Törene İlçe Kaymakamı Bayram Sağır ve protokol katıldı.