Tavşanlı'da trafik kazası: 2 sürücü yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tepecik Beldesinde meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı- Domaniç karayolu Tunçbilek beldesi akaryakıt istasyonu önünde, sabah saat 08.30 sıralarında, M.U.'nun kullandığı araç ile Tunçbilek istikametinden Tavşanlı istikametine doğru seyir halindeyken karşı şeritten gelen Y.G. ismli kişinin kullandığı araç çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler çağrılan 112 Acil servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA