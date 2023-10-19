Tarsus'ta Narenciye Yüklü Tırda Yangın Çıktı
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Yaşam Haberleri
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan narenciye yüklü tırda hasar meydana geldi. Sürücü durumu fark ederek yardım istedi ve yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan narenciye yüklü tırda hasar oluştu.
Cebrail Koyunlu yönetimindeki 33 APC 997 plakalı narenciye yüklü tır, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı.
Yangını fark eden sürücü aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yaşam