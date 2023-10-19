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Tarsus'ta Narenciye Yüklü Tırda Yangın Çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan narenciye yüklü tırda hasar meydana geldi. Sürücü durumu fark ederek yardım istedi ve yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.