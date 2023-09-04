Şuhut'ta Kamyonun Kasasından Dökülen Elmalar Vatandaşlar Tarafından Toplandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan kamyonun kasasından dışarıya dağılan elmalar, çevredeki vatandaşlar tarafından toplanarak sahibine teslim edildi. Vatandaşların duyarlı davranışları özellikle sosyal medya da taktir topladı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan kamyonun kasasından dışarıya dağılan elmalar, çevredeki vatandaşlar tarafından toplanarak sahibine teslim edildi. Vatandaşların duyarlı davranışları özellikle sosyal medya da taktir topladı.

Kaza, dün gece Şuhut ilçe merkezi Eski Kantar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 ACE 940 plakalı elma yüklü kamyon, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyondaki elma kasaları yola dağıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar elmaları kasalara toplayı sürücüye teslim etti. Vatandaşların duyarlı davranışları büyük takdir topladı. Elmaların geri yüklendiği kamyon daha sonra yoluna devam etti. - AFYONKARAHİSAR