Son Süngercinin 60 Yıl Anısına Dalışı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 'Aksona Mehmet' olarak tanınan bölgenin son süngercisi olduğu belirtilen Mehmet Baş (75), süngercilik hayatının 60'ıncı yılı anısına Ayvalık-Enez hattında yaptığı sünger dalışını tamamlayarak Bodrum'a döndü. Mehmet Baş, su takı ile karşılanarak limana giriş yaptı.

'Aksona Mehmet' olarak tanınan Mehmet Baş, 1950 yılında Bodrum'da doğdu. Henüz 15 yaşındayken süngercilik yapmaya başlayan Baş, denize olan tutkusu sayesinde 22 yıl boyunca dünyanın çok sayıda noktasında dalış yapıp, sünger avladı. Bölgenin son süngercisi olduğu belirtilen Mehmet Baş, 1987 yılında ise süngerlerde gelişen bir hastalık nedeniyle kendisine ait teknesiyle başta dalış turizmi olmak üzere mavi yolculuk turları yapmaya başladı. Mehmet Baş, süngercilik hayatının 60'ıncı yılı ve tüm zamanların sünger avcıları anısına sünger dalışını gerçekleştirmek üzere 'Aksona Mancorna' isimli teknesiyle 14 Eylül'de Bodrum'dan yola çıktı. Baş, Ayvalık-Enez hattında yaklaşık 1000 millik seferinde Ege'nin maviliklerinde sünger avcılığını yaparak bugün akşam saatlerinde Bodrum'a döndü. Baş, teknesiyle limana girişi sırasında su takı ile karşılandı. Karşılama törenine sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda denizci katıldı.

'6 DALIŞ YAPABİLDİM'

6 dalış yaptığını ifade eden Mehmet Baş, "3 hafta sürdü, çok güzel geçti. Maceralıydı, doğa izin verdiği sürece dalış yapabiliyorsunuz. 6 dalış yapabildim ve bu süngerleri çıkardım. Çıkardığım süngerler; melez sünger, ihtiyarlamış, yaşlanmış ve dökülmüş. Avlayan ve bilen yok. Benim gözüm yumulduğunda buralara dalacak insanlar yok. 60 yıl anısına vefa borcumu tamamladım. Bu süngerleri müzelere ve belediyeye hediye edeceğim" dedi.