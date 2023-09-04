Şırnak'ın Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2 araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ta iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi Cizre Caddesi üzerinde 2 aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yarlılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK