Sinop'ta Mevsiminin İlk Karı Düştü

Sinop'a mevsiminin ilk karı düştü

SİNOP - Sinop'ta hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte yüksek kesimlere kar yağdı. Bin 276 rakımlı Sazlı köyünde kar kalınlığı 25 cm'ye ulaştı.

Sinop'ta son günlerde etkili olan soğuk hava ve yağmur yüksek rakımlı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. Merkeze bağlı bin 276 rakımlı Sazlı köyünde gece boyu etkili olan kar yağışı sonrası bölge beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 25 cm'ye ulaştığı köyde hava sıcaklığı da sıfırın altına düştü. Kentin diğer ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Sinop Valiliği, vatandaşları olumsuz yol şartlarında dikkatli ve duyarlı olmaları, kışlık kar lastiği ve zincir kullanmaları, trafik işaret ve levhalarına dikkat ederek güvenli yolculuk yapmaları konularında uyardı.