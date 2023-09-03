Siirt'te okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü
Siirt'in Baykan ilçesinde bulunan Gündoğdu İlk ve Ortaokulu'nun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda okulda hasar meydana geldi.
Siirt'in Baykan ilçesinde bir okulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Gündoğdu İlk ve Ortaokulu'nun çatısı, izolasyon çalışması sırasında alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine, Baykan Belediyesi, Veyselkarani Belde Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında okulda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Fecri Barlık - Yaşam