Samsun'da çatı yangını: 1 işçi yaralandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
SAMSUN'un Atakum ilçesinde 3 katlı evin çatısında, tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan işçi Nurettin Köroğlu (28) hastanede tedaviye alındı.
Atakum ilçesi, Yalı Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Tadilat sırasında Nurettin Köroğlu'nun çatıya pürmüzle membran yapıştırmak isterken, tahtanın sıcaktan alev alması nedeniyle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralanan Köroğlu ise sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.