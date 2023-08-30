Samsun'da 7 Kişi Denizde Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren 7 kişi rip akıntısı nedeniyle açığa sürüklendi. Cankurtaranlar ve sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarılan 7 kişi hastanelere sevk edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Taflan Mahallesi'nde farklı noktalarında denize giren Behlül. G. (28) ile Bedirhan G. (12), Hale S (45), Cevat Mete S. (9), Yağmur Azra E, Dursun Ali B. ve adı henüz belirlenemeyen 1 kişi rip akıntısı nedeniyle açığa sürüklendi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Dalış Timi, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ile cankurtaranlar ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boğulma tehlikesi geçiren 7 kişi cankurtaranlarca sudan çıkarılarak çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yağmur Azra E. ile Dursun Ali B'nin durumun ağır olduğu bildirildi.